求人情報サイトでAV出演者を募集か 会社役員の男を再逮捕FNNプライムオンライン

求人情報サイトでAV出演者を募集か 会社役員の男を再逮捕

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 愛知県の会社役員の42歳男が職業安定法違反容疑で再逮捕された
  • ネットの求人情報サイトでアダルトビデオの出演者を募集した疑い
  • 男はいわゆる「AV新法」に違反したとして、6日に起訴されていた
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