創作活動の拠点となる鳥取県境港市のシェアオフィス鳥取県がデジタル技術を使って創作活動をする作家の育成事業を始める。県外からの移住者が対象で、活動費として毎月約20万円を2年間支給するほか、出版社の編集者が創作を支援する。次世代の作家を育成し、県をコンテンツ創出の拠点として発信することで関連企業の誘致につなげるのが狙いだ。（共同通信＝坂井瑞基）デジタル機器を活用して漫画やアニメ、ゲーム、音楽の創作