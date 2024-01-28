晴れやかな表情でプロスケーターとしての第二幕を歩き始めた。１月19日、西東京市のダイドードリンコアイスアリーナで開催されたアイスショー「プリンスアイスワールド」東京公演。荒川静香（42）や高橋大輔（37）、宇野昌磨（26・トヨタ自動車）といった錚々たるメンバーの中に、現役引退を発表したフィギュアスケート女子の本田真凜（22・JAL）の姿があった。今季、フリープログラムで使っていたディズニー映画の『リトルマーメ