佐々木は完全試合も成し遂げている(C)Getty Images迷えるエースの今後が心配されている。キャンプインを目前にして未だ契約未更改となっているロッテの佐々木朗希が、労組「プロ野球選手会」を脱退していることが明らかになった。1月25日発売の「週刊文春」（2月1日号）によると佐々木は2023年シーズンから選手会を脱退。過去には今オフポスティングシステムを利用して、ドジャースに移籍した山本由伸も脱退していた経緯がある