「さすがに老害呼ばわりはヒドすぎますよ」【後編を読む】「守るどころか矢面に」ソフトバンク王会長が山川FA、和田プロテクト騒動で火消し失敗招いた真犯人球界の重鎮OBがこう憤るのは、ソフトバンクの王貞治会長（83）に対するネット上での批判の声に対してだ。今月5日、ソフトバンクが西武からFAで山川穂高（32）を獲得したことについて王会長は、「いろいろと批判の声はいただきましたが、我々としては、野球界で生きてい