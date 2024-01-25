ニューストップ > スポーツニュース > スポーツその他ニュース アジアカップ（2024年） 女優・俳優 企業公式アカウント スポーツニュース・トピックス THE ANSWER アジア杯の客席で女優・眞嶋優が日本代表を応援 大会公式が注目 0 LINE共有ボタン 2024年1月25日 8時13分 by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 24日のサッカー・アジア杯で、日本代表はインドネシアに3−1で勝利した この1戦を見守っていた女優の眞嶋優に大会公式が注目 公式Xで写真を公開すると、日本のファンから「ゆうちゃん！」などの声が ◆日本の快勝の裏にいた眞嶋優🇯🇵 or 🇮🇩🙌 Which set of supporters will be celebrating a victory?📺 Watch Live https://t.co/Wvc1BBNkqM#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #JPNvIDN pic.twitter.com/lAbmlVlCJ2— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 24, 2024 記事を読む 関連の最新ニュース アジアカップ（2024年） 記事時間 アジア杯の客席で女優・眞嶋優が日本代表を応援 大会公式が注目