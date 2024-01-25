日本―インドネシア戦の客席にいた日本の女優が話題だ【写真：ロイター】THE ANSWER

アジア杯の客席で女優・眞嶋優が日本代表を応援 大会公式が注目

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 24日のサッカー・アジア杯で、日本代表はインドネシアに3−1で勝利した
  • この1戦を見守っていた女優の眞嶋優に大会公式が注目
  • 公式Xで写真を公開すると、日本のファンから「ゆうちゃん！」などの声が

◆日本の快勝の裏にいた眞嶋優

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