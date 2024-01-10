吉本興業は10日、公式サイトを更新し、8日に発表したダウンタウン・松本人志の活動休止の声明について、英語と中国語でも掲載した。通常の声明では、サイト掲載で日本語以外の言語を用いておらず、異例の対応といえる。【Xの投稿】活動休止発表後に松本人志がコメント「事実無根なので闘いまーす」松本をめぐっては、昨年12月26日配信の「文春オンライン」、27日発売の「週刊文春」で性的行為疑惑が報じられた。吉本興業は「当