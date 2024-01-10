日本維新の会の音喜多駿参院議員が2023年1月8日、YouTubeに公開した動画で、れいわ新選組代表の山本太郎参院議員が令和6年能登半島地震の被災地に入ったとX（旧ツイッター）で報告したことについて改めて批判した。「膝から崩れ落ちました。もう何やってんだと」山本氏は5日、自身に対する「この混乱状態も含めて国会議員に知ってもらいたい」「あまりの政府の後手後手に、命が蔑ろにされている」などの声を受け、被災者らの話を直