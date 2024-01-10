新型「ランクル250」24年前半に発売トヨタは2024年前半に新型「ランドクルーザー250（以下ランクル250）」を日本国内で発売します。これまで「ランドクルーザープラド（以下プラド）」として展開されてきたモデルに代わって登場する新タイプですが、どのような特徴があるのでしょうか。「ランクル250」発売へランドクルーザー（ランクル）は、1951年に登場した「トヨタBJ型」をルーツとする本格四輪駆動車です。当初は、現