日本ケンタッキー・フライド・チキンは「40％OFFパック」を1月10日から2月13日の期間限定で販売する。物価高騰や水光熱費の上昇などで節約志向が高まる中、値ごろ感を打ち出し需要を喚起していくのが狙いと思われる。「40％OFFパック」は、「オリジナルチキン」3 ピースと「カーネルクリスピー」2 ピースを詰め合わせたもの。積上げ価格は税込1510 円で、これを税込890円で販売する。