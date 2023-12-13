【AFP＝時事】世界保健機関（WHO）は12日、パレスチナ自治区ガザ市（Gaza City）の病院に向かった救急車両の車列がイスラエル軍から長時間に及ぶ検問を何度も受け、患者1人が死亡し、同行していた医療従事者も拘束されて虐待を受けたと明らかにした。WHOは先週末、損壊の激しいアハリ（Al-Ahli）病院に車列を向かわせ、患者1500人分の手術器具を届けた。復路では、重体患者19人と同伴者14人を高度の治療を受けられるガザ地区南部