『ハマスとイスラエルの大規模衝突』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
ホテルがガザ侵攻を理由に、イスラエル人男性の宿泊を断ったという
読売新聞オンライン
この空爆により死亡した妊娠30週目の女性から21日、女児が生まれた
共同通信
戦闘の終結などを柱とする要求を仲介役の国に正式に伝えたという
「一刻も早い戦闘終結を望んでいます」などとコメント
ナリナリドットコム
所持していたiPhoneが弾丸を防ぎ、命拾いしたという
中央日報
ハマス戦闘員が女性の乳房を切り落とすなどしていたとの証言も
日テレNEWS NNN
ハマス側もSNSで継続の合意を発表したが、延長期間など詳細は不明
このほど、サッカー解説者のゲーリー・リネカー氏のスプーンを車から外した
東スポWEB
ハマスへの軍事作戦を巡り「あまりに多くの市民が犠牲になっている」と指摘
襲撃の中で性暴力があったのか、イスラエル警察が捜査に乗り出したという
NEWSポストセブン
シファ病院の中庭には、埋葬できず腐敗が進む約100の遺体が放置されたまま
ハマスの襲撃で多数が死亡したが、開催は「問題ないと判断した」とコメント
死後にYouTubeチャンネルの登録者数が126万人を超えた
ガザ地区での地上作戦を開始して以降、130の通路を破壊したという
ABEMA TIMES
生放送中に同僚がイスラエル軍の空爆により亡くなったことを知らされ、動揺