昨年末のFIFAワールドカップで悲願の初優勝を成し遂げたアルゼンチン代表リオネル・メッシは、今年からMLSのインテル・マイアミに移籍している。そうしたなか、アメリカの『Time』誌は、2023年のアスリートオブザイヤーにメッシを選出した。Lionel Messi is TIME's 2023 Athlete of the Year https://t.co/qPR75Hgt6f pic.twitter.com/EXqxl08lZN— TIME (@TIME) December 5, 2023同誌は、メッシはサッカー史上最高の選手だろ