ナイキの公式サイトでは、2024年10月6日までの期間限定で秋セールを開催中です。人気のサンダルが40％オフ秋セールの対象商品は幅広いですが、記者が特に注目したのは、ウィメンズサンダルの「ナイキ エア マックス ココ」。 毎年大人気のサンダルで、多層構造のフォームミッドソールでMax Airクッショニングをプラスし、滑らかで柔軟な履き心地が魅力の一足。 着脱が簡単なシューレース構造で履きやすさも◎。価格は1万1499円のと