スパーリングパートナーが称賛ボクシングのWBC＆WBO世界スーパーバンタム級2団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、12月26日に東京・有明アリーナでWBA＆IBF世界同級2団体統一王者マーロン・タパレス（フィリピン）と4団体統一戦を行う。タパレスのスパーリングパートナーは、地元メディアに対し「パンチに驚かされた」と井上撃破の可能性を予感している。フィリピンの地元メディア「GMAニュースオンライン」は「マーロン・タパレ