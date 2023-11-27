お笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二が、27日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（毎週月曜後9：00）に出演。『ボキャブラ天国』で「だっちゅーの」のフレーズとポーズで、一世を風靡（ふうび）した元パイレーツの西本はるかさんが、久しぶりの出演を果たした。【予告動画】ボキャブラ同窓会に！なつかしい顔ぶれがそろった『しゃべくり007』しゃべくりメンバーたちがなつかしむ中、西本さんは「有田元気？」と
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