ロシアの軍事評論家でプーチン政権を強く批判しているイーゴリ・ギルキン氏が、自身のSNSで次期大統領選への立候補を表明した。ギルキン氏は19日、自身のSNSで「大統領候補者として選挙に参加するための署名を集める」と述べ、立候補の意思を表明した。ギルキン氏は、ロシアのFSB(連邦保安局)元大佐で、2014年、ウクライナ東部のドネツク州で親ロシア派の武装勢力を率いていた。同年のマレーシア航空機墜落事故では撃墜に関与した