11月19日は、世界トイレの日。清潔で快適なトイレは日本が世界に誇る文化の1つ。数年前には訪日外国人がこぞって温水洗浄便座を買う様子がたびたびニュースで報じられたものだ。それからコロナ禍を挟み、近年は世界各国で温水洗浄便座の普及が飛躍的に伸びているという。そもそも日本で「お尻を洗う文化」が浸透したのも、ここ40年ほどの話。それまでなかった「お尻を洗う」という概念を定着させるまでの軌跡をTOTOに聞いた。【
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