カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023アジアプロ野球チャンピオンシップ第2日が17日、東京Dで行われ、日本代表「侍ジャパン」が韓国を2-1で下した。開幕2連勝で単独首位に立ち、決勝進出。18日に0勝2敗のオーストラリアとの予選最終戦を迎え、韓国は1勝1敗で並ぶ台湾と対戦する。若き侍たちが戦い抜いた。0-0の3回無死満塁、4番・牧秀悟の遊ゴロ併殺打の間に1点を先制。1-0の4回には、先頭の6番・万波中正が146