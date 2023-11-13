WHOと国連人口基金、ユニセフは12日、パレスチナ自治区ガザの病院に対する攻撃の停止に向けた「緊急行動」を国際社会に要求する声明を出した。WHOは12日に得た情報として、ガザ市のシファ病院には600〜650人の入院患者と200〜500人の医療従事者、約1500人の避難民が残留していると指摘。電力と水と食料が不足し、病院から逃げる安全な経路はないとしている。声明はガザ地区北部にあるシファ病院やランティシ病院、アルクッズ