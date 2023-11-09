先月、栃木県上三川町でレンタカーに高校1年生の女子生徒の遺体を遺棄したとして28歳の男が逮捕された事件で、警察はきょう、女子生徒に性的な暴行を加えた疑いで男を再逮捕しました。この事件は先月19日、栃木県上三川町でレンタカーから千葉県に住む高校1年生の女子生徒（15）の遺体が見つかり、埼玉県熊谷市の無職・安栖達也容疑者（28）が遺体を遺棄した疑いで逮捕されたものです。警察はきょう、女子生徒に性的な暴行を加えた