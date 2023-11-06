X(Twitter)がアクティブではないユーザー名を解放し、1件5万ドル(約750万円)で販売しようとしていることが明らかになりました。すでに、販売の打診を受けたユーザーが出ているとのことです。X Is Reportedly Selling Inactive Usernames For $50,000 | PCMaghttps://www.pcmag.com/news/x-is-reportedly-selling-inactive-usernames-for-50000Xのユーザー名は新規登録時に長さ4文字〜15文字で設定するもので、あとからいつでも変更