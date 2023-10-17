大阪・天王寺動物園でチンパンジーが逃げ出しました。【映像】現地の様子消防によりますと、午前10時半ごろ、40代の獣医の男性が噛まれ顔をけがしていると通報があったということです。園内の客は現在、園外に避難しています。（ANNニュース）