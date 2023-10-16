マツダ「ロードスター」が超レトロに変身！茨城県鉾田市が「ふるさと納税」の返礼品として用意している“とあるアイテム”が、クルマ好きならば思わず目を留めてしまうことで注目が集まっています。マツダ「ロードスター」専用のボディキットが「ふるさと納税」に！そのアイテムとは、マツダ「ロードスターRHT（3代目：NC型）」専用のボディキットである「ナイチンゲール」。【画像】「えっ…！」 これが「ロードスター」ベー