実際に安藤さんを襲ったヒグマ（写真・時事通信）10月11日に環境省が発表した「クマによる人身被害件数」が話題になっている。4〜9月の速報値で、28人の秋田県、27人の岩手県を中心に東北地方で多数の被害が出ており、15道府県で計109人に被害が出ている。「共同通信」が10月14日に報じたところによると、この数値は月別統計を始めた2007年度以降の同時期比で、最多だったという。「特に秋田県の28人は、過去最多だった2017年