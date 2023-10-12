大阪府警本部牛丼チェーン「すき家」で大音量の音楽を流したとして、大阪府警南署は12日、威力業務妨害の疑いで、いずれも米国籍の住所不定、自称大学院生イスマエル・ラムジー・カリド容疑者（24）と自称大学生ブランチ・ジェレマイア・ドウェイン容疑者（24）を再逮捕した。署によると、カリド容疑者は「迷惑系配信者」としてインターネット上で話題になっていた。再逮捕容疑は共謀して9月12日午前1時25分ごろ、大阪市中央区