ボクシングイベント「３１５０ファイト」のファウンダーを務める亀田興毅氏（３６）が、７日のＩＢＦ世界フェザー級２位決定戦（東京・大田区総合体育館）で敗れた元世界２階級制覇王者で弟の亀田和毅（３２＝ＴＭＫ）を擁護した。和毅は、フェザー級初戦となった同級８位だったレラト・ドラミニ（南アフリカ）との一戦に１―２の判定負け。実績で劣る相手にまさかの結果となったが、興毅氏は「転級初戦で世界ランカーを相手に
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