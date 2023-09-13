77万円の販売店オプションアリ！ その詳細は？トヨタは2023年9月6日、新型「センチュリー」を世界初公開しました。同日から受注を開始し、発売は2023年中を予定しています。これまでのセダンタイプに加え、新たな最上級モデルとして登場しましたが、販売店オプション（ディーラーオプション）もケタ違いに高額なものが用意されています。オプションも桁違い！ もはやアートな販売店オプションとはセンチュリーは1967年に誕