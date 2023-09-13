ライバルの高級SUVが人気！ 日産「ムラーノ」復活に期待する声も日産のアメリカ法人は2023年8月30日（現地時間）、高級SUV「ムラーノ」2024年モデルを発売しました。一部グレードに電動サンルーフを標準化するなど、装備面での充実が図られた新型ムラーノに対し、多くの意見が寄せられています。茶内装が「オシャレ」！ 日産「ムラーノ」2024年モデル（米国仕様）の豪華な本革内装ムラーノは、2002年に米国で誕生しました