匿名の通報制度の対象に「闇バイト」が加わり、情報料の上限が100万円に引き上げられる。いわゆる「闇バイト」による強盗や特殊詐欺事件などを受けて、警察庁は、匿名の通報制度の対象と金額を拡大する。これまで暴力団・薬物・特殊詐欺・児童虐待などに関する匿名の通報には、最大10万円の情報料が支払われてきた。10月からは新たに「闇バイト」の募集などを行う犯罪グループと、オンラインカジノ賭博が通報の対象に加えられ、犯