スイングしたバットが頭部に直撃捕手を襲った悲劇に、放送席にも戦慄が走った。ドジャースのオースティン・バーンズ捕手は5日（日本時間6日）、マイアミで行われたマーリンズ戦で、打者の振ったバットが頭部に直撃。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の解説・エリック・キャロス氏も「なんてこった！」と頭を抱えた。「9番・捕手」で先発したバーンズは、7回の守備でマーリンズのフォルテスがスイングしたバットが頭部