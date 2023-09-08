院政を敷くのではないか創業者であるジャニー喜多川元社長の性加害問題で揺れるジャニーズ事務所は9月7日、都内のホテルで記者会見を開き、藤島ジュリー景子社長（57）の社長退任、東山紀之（56）の新社長就任を発表した。ジャニー氏の性加害問題をめぐっては、外部の専門家による「再発防止特別チーム」（座長・林眞琴前検事総長）が「性加害はあった」と認定し、問題の背景には「同族経営の弊害、ガバナンスの脆弱性があった」な
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