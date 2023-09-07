初の守備機会は4回…三塁線強襲の難しい打球を好捕■ヤクルト ー 巨人（7日・神宮）巨人の坂本勇人内野手が、7日のヤクルト戦（神宮）に「5番・三塁」で先発出場した。坂本が三塁守備に就くのは、プロ17年目で初。巨人不動の遊撃手として活躍してきた坂本の三塁スタメンに、「サード坂本」がSNS上でトレンド入り。「マジか!?サード坂本は驚いた」「ついにこの時が来たか」とファンの驚きの声が上がった。今季、通算2000試合