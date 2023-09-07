近年、豪雨被害が目立つように、日本の自然災害の発生件数は上昇傾向にある。災害時、女性は「弱者」といわれるが、中高年男性には意外なリスクが潜んでいた。地震、台風、洪水……想定外のリスクを回避する術を伝授！今回は自分に“もしも”のことがあったときに、保存していたエロコンテンツが及ぼす影響と対策法を解説。しっかりチェックして“もしも”に備えよう。◆クラウド同期機能で家庭崩壊を招くことも災害時の情報収集、