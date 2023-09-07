「エンゼルス３−１０オリオールズ」（６日、アナハイム）エンゼルスの大谷翔平投手は右脇腹の張りのため３試合連続で欠場。２０年９月１３〜１８日の５試合連続以来、３年ぶりの連続欠場となった。チームは先発サンドバルが５回で７失点（４自責点）を喫するなど、投壊大敗で６連敗。借金は今季ワーストの１２となった。前日の試合後の会見で検査結果を「ほんの少しの炎症がある。けがというほどのことではない」と表現し、