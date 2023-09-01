任天堂より、マリオの赤をモチーフにした「Nintendo Switch（有機ELモデル）マリオレッド」が2023年10月6日に発売されることが発表された。価格は37,980円（税込）（※）。※ゲームソフトの付属はなし。「Nintendo Switch（有機ELモデル）マリオレッド」では、Nintendo Switchドックの背面にマリオのシルエットや、ドックの蓋を外すと隠しコインがそれぞれ描かれているなど、随所にマリオの要素が楽しめるデザインとなっている。■