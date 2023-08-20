超小型スマホ「Unihertz Jelly Star」を公式Webストアで一般販売の予約開始！Unihertz（ユニハーツ）は18日（現地時間）、同社が「Jelly」ブランドで展開している超小型スマートフォン（スマホ）の最新モデル「Jelly Star」について一般販売の予約受付を公式Webサイト内の公式Webストアにて2023年8月18日（金）に開始したとお知らせしています。予約した場合には9月に出荷予定だとし、価格は通常価格299.99ドル（約33,000円）の30