歌手チョン・ソミのミュージックビデオに登場するキャラクターが、日本の有名アニメを盗作したのではないかとの疑惑が浮上した。【写真】チョン・ソミ、“スタイル抜群”な制服ルック最近、オンラインコミュニティを中心に、チョン・ソミの新しいEPアルバム『GAME PLAN』のタイトル曲『Fast Forward』ミュージックビデオのキャラクターが、日本の漫画『うる星やつら』のキャラクターに似ているとの声が続出し、“トレース疑惑”が