テニスの４大大会「ウィンブルドン選手権」最終日（１６日、英・ロンドン）、男子シングルス決勝で敗れたノバク・ジョコビッチ（セルビア）の?ラケット破壊行為?が大きな波紋を呼んでいる。５連覇を狙ったジョコビッチだったが、２０歳のカルロス・アルカラス（スペイン）に１―６、６―７、１―６、６―３、４―６で敗戦。英ＢＢＣによると、試合後は「私はより優れた選手に負けたので、彼を祝福して次に進まなければなりませ