侍ジャパン前監督の栗山英樹氏（62）が13日、ABEMASPECIALチャンネルで放送された「石橋貴明お礼参りTHEWORLD4週ぶち抜きSP＃4」（木曜後10・00〜）に出演。同学年のお笑いコンビ「とんねるず」の石橋貴明（61）と神宮球場で対談した。2012年に日本ハム監督に就任した栗山氏は見事1年目でリーグ優勝を飾った。さらにその年のドラフト会議で大谷翔平（現エンゼルス）をドラフト1位で獲得した。当時、大谷はプロ野球入りせ