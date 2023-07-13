タレント上沼恵美子（68）が13日放送のフジテレビ系「VS魂3時間SP」（水曜後7・00）に出演し、元King＆Princeの岸優太（27）へ“禁断の質問”を投げかけた。番組恒例企画「BABA魂」のスペシャルゲストで出演した上沼に岸は「豪邸を建てるコツと言いますか…」と聞いた。まさかの質問に笑いながら「そこはやっぱり稼がんとしゃあないわな」と至極全うな答えを返した。「ありがとうございます」と感謝する岸に向かって上沼は「