タイで行われたAFC U17アジアカップの決勝が2日に行われ、U-17日本代表がU-17韓国代表を3-0で下し、2大会連続4度目の優勝を飾った。宿敵に快勝する見事な優勝劇だったが、韓国メディア『中央日報』は「日本ではなく審判に負けた」「いくつかの判定が台無しにした」と恨み節を並べている。試合が大きな動きをみせたのは前半44分だった。韓国はCBのコ・ジョンヒョンがFW道脇豊(熊本)へのファウルで2枚目のイエローカードを貰い、