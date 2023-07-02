忙しいとき、ちょっと小腹が空いたとき。どんなときでも、ストックしておくと便利なカップ麺。普段からよく食べているという方も多いのでは？ところで、みなさんはカップ麺を食べた後に残った汁をどのように片付けていますか？編集部で調査したところ、シンクに流す、トイレに捨ててるという回答が！でも、本当にその捨て方でいいの？ということで、掃除研究家の“おそうじペコさん”に、カップ麺の汁の正しい捨て方を聞きました。