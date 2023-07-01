レッドソックスの吉田正尚外野手（２９）は３０日（日本時間１日）、敵地トロントでのブルージェイズ戦に「３番・右翼」で先発し、８試合ぶりの９号ソロ本塁打を放つなど４打数３安打１打点で打率を３割１厘に上げた。チームも５―０で勝利し、連敗を５で止めた。吉田は相手の先発右腕べリオスと３度対戦。初回二死の第１打席は１―０からの２球目、ストライクを取りに来た９４マイル（約１５１キロ）の甘いストレートを逃さず