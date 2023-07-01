静岡県沼津にある、深海魚をテーマとした水族館である沼津港深海水族館。その水族館に隣接した沼津みなと新鮮館にある「しーらかんすCafe」で購入することができるスイーツが、SNSなどで話題となっている。 【写真】「深海もなか」だ！ シーラカンスもなかの中にあんこ縁起物としても人気 そのスイーツが「めんだこプリン」。深海に棲むタコの一種であるメンダコをモチーフにしたプリンで
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