【ベルリン共同】ポーランドのモラウィエツキ首相は6月30日、ロシアの戦術核兵器が隣国ベラルーシに搬入されたことを受け、米国の核兵器を北大西洋条約機構（NATO）加盟国内に配備する「核共有」にポーランドも加わりたいとの意向を示した。ベルギー・ブリュッセルで開かれた欧州連合（EU）首脳会議後の記者会見で述べた。ポーランドメディアの報道によると、モラウィエツキ氏は、最終的な判断は米国に委ねられていると指摘。