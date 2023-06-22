22日、日本歌手協会が、所属している歌手の白鳥みづえさんが2021年9月21日に多発性脳梗塞のため77歳で亡くなっていたことを「3回忌を前に判明」したとして発表しました。【写真を見る】【訃報】歌手・白鳥みづえさん２年前に77歳で死去昭和30年に田端義夫さんとの「親子舟歌」が大ヒット白鳥みづえ（しらとり・みづえ）（本名：坂口瑞江）さんは1944（昭和19）年9月15日、中国・上海生まれ。戦後の引き揚げ後、1951（昭和26）