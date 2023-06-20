スズキが“空飛ぶクルマ”を製造!?株式会社SkyDrive（以下スカイドライブ）は、空飛ぶクルマの製造に向けた協力について、スズキ株式会社（以下スズキ）と基本合意書を締結したと発表しました。調印式の様子（左： スズキ 常務役員 神代 英俊右：SkyDrive 代表取締役CEO 福澤 知浩（敬称略））スカイドライブが定義する空飛ぶクルマとは、電動化、自動化といった航空技術や垂直離着陸などの運航形態によって実現される、利用
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