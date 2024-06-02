千葉県浦安市にある東京ディズニーランド、東京ディズニーシーなどを運営するオリエンタルランドによると、2日午後3時半ごろ、「瞬間停電」が発生し、来場者の安全確保のため複数のアトラクションが自動停止した。アトラクションの利用者を退避させ、けが人などの情報はないという。停電の原因は調査中といい、安全が確認され次第、復旧させる。（本田大次郎）