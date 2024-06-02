読売テレビ「情報ライブミヤネ屋」「かんさい情報ネットｔｅｎ．」などでおなじみの気象予報士・蓬莱大介さんが２日、読売テレビ「そこまで言って委員会ＮＰ」に出演。今夏の長期予報を示すと「詐欺師の方程式」と断罪され、ムッとした表情を見せた。蓬莱氏が、今夏の暑さについて予想を話すと、作家の竹田恒泰氏が「３カ月予報を気にして見ているが、たいてい外れているんですよね」と断じた。気象庁が昨年、暖冬と予想し